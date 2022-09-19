Фото из семейных архивов екатеринбуржцев стали экспонатами выставки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 30-го сентября в Центре фотографии «Март» (Екатеринбург, улица 8 Марта, 1) начнётся новый выставочный проект, соавторами которого стали «рядовые» екатеринбуржцы. Для этого желающим нужно было лишь порыться в семейных фотоальбомах, извлечь из них наиболее выразительные снимки и составить из них визуальную историю своей семьи.Выставка называется «Не забывай меня». В ней представлены 15 работ, которые были отобраны организаторами, как достойные демонстрироваться в публичном пространстве. По большей части это портреты родителей, бабушек-дедушек и даже прадедушек и прабабушек авторов экспонатов. Есть и запечатлённые на плёнку бытовые сценки. Все эти фотографии помогут посетителям выставки заглянуть в прошлое и подсмотреть какими были и чем жили люди советского Свердловска.Центр фотографии «Март» организовывал мероприятие «Не забывай меня» совместно с Музеем истории Екатеринбурга. В рамках проекта, помимо выставки, - лекции, театральные постановки и экскурсии по городу.