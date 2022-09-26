«Уральские авиалинии» вернут мобилизованным пассажирам деньги за билеты
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» пообещала мобилизованным пассажирам вернуть деньги за билеты в полном объеме. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.
Кроме того, вернуть деньги за билеты могут родственники мобилизованного и пассажиры, оформленные с ним в одном бронировании.
Сведения о том, как оформить возврат билета, опубликованы на сайте «Уральских авиалиний».
«Граждане РФ, подлежащие призыву в условиях частичной мобилизации, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов авиакомпании «Уральские авиалинии» в полном объеме», – сообщили в авиакомпании.
Кроме того, вернуть деньги за билеты могут родственники мобилизованного и пассажиры, оформленные с ним в одном бронировании.
Сведения о том, как оформить возврат билета, опубликованы на сайте «Уральских авиалиний».
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