Коммунальщики перейдут на зимний регламент уборки улиц Екатеринбурга

– Уборочные работы проводятся с учетом неблагоприятных погодных условий. Нужно завершить сбор листвы и очистку решеток люков канализации, после начать подготовку к зимнему сезону: переоборудовать технику и проверить комплектацию необходимых материалов, – отметила Благодаткова.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 15 октября коммунальщики перейдут на зимний регламент уборки города. Об этом сообщила председатель комитета благоустройства уральской столицы Тамара Благодаткова.Тем временем коммунальщики круглосуточно продолжают уборку улиц. Днем 27 сентября на очистку города вышли 435 рабочих, вывезено более 58 тонн грязи и 80 тонн мусора.Сегодня в уборке улиц участвуют 372 человека, задействована 131 единица спецтехники.