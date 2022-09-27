Карантинный вредитель захватил несколько гектаров земли в Пышминском районе

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Пышминском районе Свердловской области обнаружен участок земли площадью около шести гектаров, захваченный золотистой картофельной нематодой, которая является карантинным вредителем.На пострадавшем участке инспектор свердловского Управления Россельхознадзора, осуществлявший наблюдение за приусадебными участками, взял пробы почвы. В этих образцах сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили цисты указанного вредителя.Данные о найденной нематоде были переданы в областное Управление Россельхознадзора для принятия оперативных фитосанитарных мер.Золотистая картофельная нематода имеет широкое распространение на территории России. Она может длительное время находиться в почве в виде цисты, в которой содержатся личинки и яйца. При наступлении благоприятных условий из яиц вылупляются личинки, которые затем проникают в корни растений. Далее в корнях развивается нематода.Атакованные вредителем растения замедлены в росте, отличаются от здоровых меньшим количеством стеблей. Их листья раньше времени желтеют. Если поражение нематодой сильное, может развиваться масса мелких корней, так называемая бородатость корневой системы.