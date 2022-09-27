Автоинспекторы в Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД среди таксистов

Максим Маркин © Вечерние ведомости

С 28 по 30 октября сотрудники ГИБДД будут проводить в Екатеринбурге рейд «Такси», направленный на пресечение нарушений ПДД, незаконного осуществление предпринимательской деятельности водителями такси и профилактику ДТП.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, если водитель такси является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, то информация о нем будет передаваться в подразделение полиции по вопросам миграции.Также на городских стоянках, прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станциях, автостанциях и вокзалов будет проводиться проверка технического состояния автомобиля такси и наличие необходимых документов.