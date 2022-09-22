На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение

Максим Маркин © Вечерние ведомости

На 211 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» 30-го сентября с 6:00 запланированы работы по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью. На указанном участке будет полностью ограничено движение транспорта на 20 минут.Госавтоинспекция напоминает, что при проезде участка, на котором ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим. Также рекомендуется заранее выбирать время для поездки, чтобы исключить спешку и нервозность на дороге.