На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 211 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» 30-го сентября с 6:00 запланированы работы по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью. На указанном участке будет полностью ограничено движение транспорта на 20 минут.
Госавтоинспекция напоминает, что при проезде участка, на котором ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим. Также рекомендуется заранее выбирать время для поездки, чтобы исключить спешку и нервозность на дороге.
Госавтоинспекция напоминает, что при проезде участка, на котором ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим. Также рекомендуется заранее выбирать время для поездки, чтобы исключить спешку и нервозность на дороге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловских водителей предупредили о гололеде
26 сентября 2022
26 сентября 2022
На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
27 сентября 2022
27 сентября 2022
На свердловской трассе водитель уснул за рулем и устроил аварию
21 сентября 2022
21 сентября 2022