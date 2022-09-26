Четверть свердловчан боятся новой волны COVID-19

Максим Маркин © Вечерние ведомости

По данным службы исследования hh.ru (сервис по поиску работы и сотрудников), 22% свердловчан боятся новой волны COVID-19 или других вирусов.Как сообщили в пресс-службе hh.ru, по всей стране такой страх испытывают 26% опрошенных. В основном это работники сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука и образование» и «Бухгалтерия»Среди свердловчан, опасающихся коронавируса, половина собирается вернуться на удаленную работу, 26% не собираются пока этого делать, столько же – не решили.Постоянно использовать средства индивидуальной защиты продолжают только 7% свердловчан, в общественном транспорте – 21%, на работе – лишь 6% по настоянию работодателя.