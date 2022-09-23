Потепление в Свердловской области ожидается в начале октября

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Свердловской области потепление ожидается уже на этих выходных – в начале октября. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».В ближайшие дни, 28-30 сентября, будет холодная погода при температуре воздуха на 4-6°С ниже нормы и слабом ветре. Ночью температура воздуха будет опускаться до заморозков, днем чуть выше 0°С.В начале октября потеплеет. Температура вернется к положительным показателям: ночью 2-7°С, днем 8-12°С. Небольшой дождь вероятен на севере Свердловской области.