Потепление в Свердловской области ожидается в начале октября
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области потепление ожидается уже на этих выходных – в начале октября. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
В ближайшие дни, 28-30 сентября, будет холодная погода при температуре воздуха на 4-6°С ниже нормы и слабом ветре. Ночью температура воздуха будет опускаться до заморозков, днем чуть выше 0°С.
В начале октября потеплеет. Температура вернется к положительным показателям: ночью 2-7°С, днем 8-12°С. Небольшой дождь вероятен на севере Свердловской области.
В ближайшие дни, 28-30 сентября, будет холодная погода при температуре воздуха на 4-6°С ниже нормы и слабом ветре. Ночью температура воздуха будет опускаться до заморозков, днем чуть выше 0°С.
В начале октября потеплеет. Температура вернется к положительным показателям: ночью 2-7°С, днем 8-12°С. Небольшой дождь вероятен на севере Свердловской области.
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