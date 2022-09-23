В Свердловской области с 1 октября стартует осенний призыв

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии региона, которой предстоит провести плановый осенний призыв на срочную службу в армии. Призыв стартует с 1 октября.Осенний призыв традиционно продлится до 31 декабря. Решение о годности призывников будут принимать на основании заключений медиков. При спорных вопросах молодых людей будут направлять на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.Как сообщили в департаменте информполитики региона, в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более трех тысяч местных жителей.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что «срочники» не будут направляться для участия в боевых действиях.