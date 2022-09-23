В Свердловской области с 1 октября стартует осенний призыв
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии региона, которой предстоит провести плановый осенний призыв на срочную службу в армии. Призыв стартует с 1 октября.
Осенний призыв традиционно продлится до 31 декабря. Решение о годности призывников будут принимать на основании заключений медиков. При спорных вопросах молодых людей будут направлять на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более трех тысяч местных жителей.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что «срочники» не будут направляться для участия в боевых действиях.
Осенний призыв традиционно продлится до 31 декабря. Решение о годности призывников будут принимать на основании заключений медиков. При спорных вопросах молодых людей будут направлять на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более трех тысяч местных жителей.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что «срочники» не будут направляться для участия в боевых действиях.
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