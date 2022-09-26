В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
Общество
Фото с официального сайта фестиваля «СВОЙ» / svoy.ompural.ru
Какая постановка может быть более камерной, чем разговорный спектакль на двух актёров? Только постановка, в которой задействован один актёр! И вполне логично, что Всероссийский фестиваль театральных дуэтов и моноспектаклей организован именно Камерным театром (Литературный квартал Екатеринбурга, улица Пролетарская, 18).
Фестиваль моноспектаклей получил название «СВОЙ». И это — свой, личный театральный смотр Камерного театра Объединённого музея писателей Урала. В этом году ожидаются показы спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Владикавказа, Красноярска и Казани. Для них свои сцены предоставят, помимо самого Камерного театра, «Коляда-театр», «Урал Опера Балет», бывший кинотеатр «Колизей» (который теперь — резиденция труппы «Провинциальных танцев»).
Фестиваль «СВОЙ» начнётся 28-го сентября с показа спектакля «Вертинский» Пермского академического театра. Закроется фестивальная программа в 3-й день октября спектаклем «Дания тюрьма» Камерного театра Малыщицкого из Санкт-Петербурга.
Фестиваль моноспектаклей получил название «СВОЙ». И это — свой, личный театральный смотр Камерного театра Объединённого музея писателей Урала. В этом году ожидаются показы спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Владикавказа, Красноярска и Казани. Для них свои сцены предоставят, помимо самого Камерного театра, «Коляда-театр», «Урал Опера Балет», бывший кинотеатр «Колизей» (который теперь — резиденция труппы «Провинциальных танцев»).
Фестиваль «СВОЙ» начнётся 28-го сентября с показа спектакля «Вертинский» Пермского академического театра. Закроется фестивальная программа в 3-й день октября спектаклем «Дания тюрьма» Камерного театра Малыщицкого из Санкт-Петербурга.
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