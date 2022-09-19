Общественники Екатеринбурга заподозрили синагогу в планах снести историческое здание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Общественное движение «Уральский хронотоп» опубликовало экспертизу зон охраны объекта культурного наследия «Дом Рязанова», который находится в центре Екатеринбурга, на улице Малышева. Ранее сей документ был размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.Экспертиза проектом получена положительная, и руководитель «Уральского хронотопа» Олег Букин считает, что из-за этого Дом Рязанова может пострадать — лишиться одной постройки, входящей в архитектурный ансамбль объекта. Он подозревает, что новую стройку на данной территории затевает Иудейская религиозная организация, которая приобрела участок: «Рядом с объектом культурного наследия находится синагога. Несколько лет над я общался с одной управляющей компанией, где заявили, что при строительстве синагоги якобы поднялся уровень грунтовых вод, и теперь в подвале главного дома Рязановых стоит вода. И вот теперь синагога хочет застроить еще один участок», — с тревогой пишет Олег Букин в ВК-группе «Уральского хронотопа».Речь идёт о неказистом на первый взгляд одноэтажном строении, расположенном в непосредственной близости к Дому Рязанова. И взгляды на это здание у «Уральского хронотопа» и синагоги не так уж и разняться, если судить по комментарию раввина Зелига Ашкенази, который он сделал в беседе с нашими коллегами из екатеринбургского портала 66.ru. По словам раввина, одноэтажная постройка в начале прошлого века использовалась синагогой для хозяйственных нужд. И, хоть в синагоге её не считают каким-то особым памятником архитектуры, но и сносить не планируют, ведь для иудейской общины она представляет исторический интерес.