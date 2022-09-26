Военком: под мобилизацию могут попасть не служившие в армии свердловчане
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Свердловской области в случае необходимости под мобилизацию могут попасть мужчины, которые не служили в армии по состоянию здоровья и получили категорию «В» (ограниченно годен к военной службе). Как пишет URA.RU, корреспондент издания стал свидетелем телефонного разговора военкома Андрея Шишенина, в котором тот говорил собеседнику, что «есть указание „вэшников“ призывать». В Минобороны информацию не комментировали.
После уточняющего вопроса корреспондента военком пояснил, что граждане с категорией «В» будут призваны «в случае необходимости».
Отметим, что в Минобороны пока не комментировали данную информацию.
«Те, кто не служили. „Вэшники“, как вы говорите… Если он только не тяжелобольной… Такие, как сахарный диабет, еще что-то… Они „вэшники“, „вэшники“ пойдут… Я не знаю, пока не могу предположить… Но они все будут в резерве… То есть указание есть „вэшников“ призывать», – приводит издание слова Шишенина.
После уточняющего вопроса корреспондента военком пояснил, что граждане с категорией «В» будут призваны «в случае необходимости».
«Если первый, второй, третий разряды, которые у нас стоят на воинском учете, уйдут. То тогда да [категорию „В“ мобилизуют]. Такое есть понимание», – заявил Шишенин.
Отметим, что в Минобороны пока не комментировали данную информацию.
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