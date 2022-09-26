Свердловские полицейские призывают нелегальных мигрантов покинуть пределы РФ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Граждане иностранных государств, которые не имеют оснований для дальнейшего пребывания на территории РФ, обязаны выехать из страны до 12 октября 2022 года или урегулировать свое правовое положение. Об этом проинформировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Это требуется сделать во исполнение положений Указа президента РФ от 15 июня 2021 года №364 и распоряжения Правительства от 2022 года №1253-р.
Полковник Горелых призвал иностранцев своевременно позаботиться о своих документах, чтобы при проведении мероприятий «Нелегал» не было оснований волноваться.
Это требуется сделать во исполнение положений Указа президента РФ от 15 июня 2021 года №364 и распоряжения Правительства от 2022 года №1253-р.
«Органы внутренних дел будут следить за своевременным выездом из страны иностранных граждан, которые не продлили миграционный учет. При выявлении нарушений будут предприняты буду предприняты меры по привлечению к ответственности», – отметил Валерий Горелых.
Полковник Горелых призвал иностранцев своевременно позаботиться о своих документах, чтобы при проведении мероприятий «Нелегал» не было оснований волноваться.
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