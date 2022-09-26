Свердловская область вышла на первое место по суточной заболеваемости COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область оказалась на первом месте по суточной заболеваемости коронавирусом среди регионов России. За последние сутки в области выявили 2 388 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 516 747 заболевших.В связи с выздоровлением выписали 1 700 пациентов. Общее число вылечившихся – 487 263.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.