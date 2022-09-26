В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД пешеходами и водителями. С участниками дорожного движения проводятся беседы по правилам безопасности на дороге.Сотрудники ГИБДД в ходе мероприятий будут уделять внимание следующим нарушениям: переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение автомобилистами правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам.Автоинспекторы отмечают, что изменение погодных условий требует повышенной осторожности от пешеходов. Нужно быть особенно внимательными, так как тормозной путь увеличивается на мокрой поверхности.Пешеходам рекомендуют снимать капюшон и убирать зонт при переходе проезжей части для обеспечения видимости дороги, а в темное время суток – использовать на одежде светоотражающие элементы.