Эксперт рассказала, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда в Свердловской области

– В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации. Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т.д.), это глобальные тектонические сдвиги и в плане влияния на системы и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача, – поясняет эксперт.

– Озвученный потенциал частичной мобилизации – 300 тыс. человек – условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров, – отмечает Наталья Данина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, сейчас открыто 33 тысячи вакансий. Конкуренция среди соискателей составляет четыре резюме на место, а некоторые профессиональный сферы испытывают кадровый голод. Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина рассказали, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда.По словам Даниной, в марте-апреле рынок труда уже проживал подобное состояние, которое было вызвано после 24 февраля. Эксперт предполагает, что в регионе произойдет краткосрочное падение вакансий.Наталья Данина отмечает, что в связи с этим какое-то время может не быть новых вакансий и подбора. Насколько этот период затянется, по словам эксперта, будет зависеть от интенсивности, рациональности и наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей.При этом, как сообщает эксперт, на фоне возможного сокращения количества вакансий это может не отразиться на уровне конкуренции за рабочие места. Конкуренция, возможно, останется на текущем уровне – 5-6 человек на место по стране.Если рассматривать отрасли, то ключевой участник рынка труда в плане массового найма – розничная торговля – так и продолжит подбор новых работников в условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях, как считает эксперт, может быть еще сильнее санкционное давление. А транспортная и логистическая отрасли могут продолжить активно развиваться с помощью параллельного импорта, работники там тоже будут нужны.