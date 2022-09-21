На Малышевском мосту в Екатеринбурге срезали более 600 свадебных замков
Общество
Фото: Алексей Булатов / КП-Екатеринбург
На «Мосту влюбленных» в Екатеринбурге срезали около 600-700 свадебных замков. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» с ссылкой на мастера участка гидротехнических и искусственных сооружений МБУ «ВОИС» Евгения Корозникова.
По словам мастера, снимались только старые ржавые замки, на которых уже ничего не было видно.
Евгений Корозников отмечает, что организацией проводились плановые работы, так как замки утяжеляют конструкцию, что может привести к ее разрушению.
По словам мастера, снимались только старые ржавые замки, на которых уже ничего не было видно.
Евгений Корозников отмечает, что организацией проводились плановые работы, так как замки утяжеляют конструкцию, что может привести к ее разрушению.
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