На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на перекрестке Чемпионов – Любви. Ограничения будут действовать с 6 по 19 октября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством улицы Любви.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.