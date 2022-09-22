На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на перекрестке Чемпионов – Любви. Ограничения будут действовать с 6 по 19 октября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством улицы Любви.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством улицы Любви.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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