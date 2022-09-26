За неделю в Свердловской области зафиксировали 50 тысяч случаев ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю зафиксировано чуть более 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это немногим ниже уровня предыдущей недели, но выше среднего многолетнего уровня.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости признаны Артинский, Туринский и Сысертский городские округа, Богданович, Каменск-Уральский, поселок Уральский, Краснотурьинск и Асбест.Помимо этого, за прошедшую неделю по предварительным диагнозам зарегистрирован 561 случай внебольничных пневмоний. Это на 6% выше уровня предыдущей недели.