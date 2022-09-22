Фильм екатеринбургской студии «Red Pepper» отмечен 2 призами сочинского фестиваля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе в Сочи прошёл фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Два приза на нём вручили кинематографистам из Екатеринбурга.Екатеринбуржцы студии «Red Pepper Film» в программе фестиваля участвовала с фильмом «Далёкие близкие» режиссёра Ивана Соснина. Главный герой киноленты — провинциальный школьный учитель. У него сложные взаимоотношения с сыном, но связь между поколениями начинает восстанавливаться, когда с помощью смартфона, подаренного отпрыском, отец знакомиться онлайн с одинокой женщиной. Чтобы познакомиться с ней и офф-лайн, герой фильма просит сына устроить совместное путешествие в Подмосковье, где живёт его новая подруга.Фильм «Далёкие близкие» в Сочи получил специальный приз жюри. Кроме того, он был назван «Открытием фестиваля». Вручение призов состоялось вечером пятницы, 23-го сентября.