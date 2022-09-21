«Догвилль» переезжает на сцену екатеринбургского театра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Модный театр «TURDUS» в екатеринбургском клубе «Фабрика» (Екатеринбург, переулок Центральный Рынок, 6) покажет необычный спектакль. Это редкий случай, когда в основу постановки легла не пьеса и не книга, а известный фильм.Впрочем, фильм «Догвилль» Ларса Фон Триера снят был таким образом, что сам напрашивался на сценическую версию. Напомню, что в этой драме не было ни декораций, не персонажей, а действие его разворачивалось в огромном ангаре, пространство которого с театральной условностью было расчерчено квадратами, изображавшими дома, в которых жили герои. В этой крайне минималистичной манере рассказывалась история красавицы Грэйс, которая попадала в провинциальный городок, с жителями которой она была крайне любезна и мила. Но на её добродушие те отвечали чёрной неблагодарностью и жестокостью. За что жестоко и поплатились. Теперь эту же историю покажут не на экране, а на театральной сцене.Представители театра «TURDUS» свой вариант «Догвилля» называют «киноспектаклем» и обещают полное погружение зрителя в действие. «Зритель - больше не зритель, он участник и житель городка; он может сам выбрать в каком доме жить, какую сторону принять, занимая то или иное место на площадке. Больше нет разделения на сцену и зрительный зал, на кино и на театр. Все смешалось и перепуталось», — интригует сооснователь театра «TURDUS» Анастасия Нохова. Премьера спектакля состоится 29-го сентября.Театр «TURDUS» был изначально создан для неординарных постановок. Сценами для его спектаклей служат парковки, торговые центры и даже подъезды жилых домов. «Мы осваиваем различные пространства инфраструктуры городских построек. Декорациями служат уже созданные помещения, подобранные и служащие для определенного спектакля, дополненные и задекорированные нашими художниками-постановщиками», — говорит о себе команда театра.Внимание! Спектакль «Догвилль» презназначен для зрителей старше 18 лет (18+).