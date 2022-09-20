За три дня в Екатеринбурге задержали 17 пьяных водителей
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы с 23 по 25 сентября провели рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
За три дня автоинспекторы задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения 13 водителей, в состоянии наркотического – четырех водителей. У одного пьяного автомобилиста при этом не было водительских прав. Также один водитель передал управление транспортом пьяному человеку.
Кроме того, девять автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили семь автомобилистов без водительских прав и одного водителя, лишенного права управления.
За три дня автоинспекторы задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения 13 водителей, в состоянии наркотического – четырех водителей. У одного пьяного автомобилиста при этом не было водительских прав. Также один водитель передал управление транспортом пьяному человеку.
Кроме того, девять автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили семь автомобилистов без водительских прав и одного водителя, лишенного права управления.
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