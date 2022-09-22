Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов России по популярности готовой еды
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбург оказался на третьем месте в рейтинге городов России, где чаще всего заказывают готовую еду из магазинов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СберМаркете.
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал заказы из категории «Готовая еда». За последний год спрос на готовую еду из магазинов вырос на 118%.
Чаще всего готовую еду заказывают жители Москвы. Они заказали более половины (54%) всех купленных за год товаров из данной категории. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем – Екатеринбург. Жители уральской столицы предпочитают заказывать сырники, морковь по-корейски и блинчики.
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал заказы из категории «Готовая еда». За последний год спрос на готовую еду из магазинов вырос на 118%.
Чаще всего готовую еду заказывают жители Москвы. Они заказали более половины (54%) всех купленных за год товаров из данной категории. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем – Екатеринбург. Жители уральской столицы предпочитают заказывать сырники, морковь по-корейски и блинчики.
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