На борьбу с мокрым снегом в Екатеринбурге вышли 274 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге устранять последствия снегопада сегодня, 26 сентября, вышли 274 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В уборке города также задействовано 111 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, аппараты высокого давления, вакуумно-дорожная и тротуарная техника.Отмечается, что уборка города проводится в круглосуточном режиме. В минувшие выходные мегаполис очищали 789 рабочих. На полигоны вывезли более 177 тонн грязи и 101 тонну мусора.