На борьбу с мокрым снегом в Екатеринбурге вышли 274 рабочих
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге устранять последствия снегопада сегодня, 26 сентября, вышли 274 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В уборке города также задействовано 111 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, аппараты высокого давления, вакуумно-дорожная и тротуарная техника.
Отмечается, что уборка города проводится в круглосуточном режиме. В минувшие выходные мегаполис очищали 789 рабочих. На полигоны вывезли более 177 тонн грязи и 101 тонну мусора.
В уборке города также задействовано 111 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, аппараты высокого давления, вакуумно-дорожная и тротуарная техника.
Отмечается, что уборка города проводится в круглосуточном режиме. В минувшие выходные мегаполис очищали 789 рабочих. На полигоны вывезли более 177 тонн грязи и 101 тонну мусора.
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