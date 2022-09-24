Отопление включили в 86% жилых домов в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во всех 94 муниципалитетах Свердловской области начали включать отопление. Тепло подали уже в 86% жилых домов и 97% социальных объектов.И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что полностью теплоснабжение включено в 64 муниципалитетах. В 75 муниципалитетах полностью отапливаются объекты соцсферы, а в 62 – жилищный фонд. Сейчас запущено 1 459 котельных из 1500.Смирнов добавил, что графики подключения тепла размещены на сайте каждого муниципалитета. Полностью подать отопление в жилые дома и соцобъекты планируется до 1 октября.