Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 2 367 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 514 359 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 1 783 пациентов. Общее число вылечившихся – 485 563.В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.