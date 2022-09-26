Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 2 367 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 514 359 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 1 783 пациентов. Общее число вылечившихся – 485 563.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали 1 783 пациентов. Общее число вылечившихся – 485 563.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
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