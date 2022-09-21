В свердловском поселке произошла утечка дизельного топлива

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Цементный на топливном трубопроводе произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительной информации, на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард», протяженностью 700 метров 23 сентября произошла утечка дизельного топлива из-за повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами.Как отмечают в ведомстве, в результате розлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка.Прокуратура проводит проверку. Устанавливаются точные причины розлива и ущерб, причиненный окружающей среде. Также проверяется информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.