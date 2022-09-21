В свердловском поселке произошла утечка дизельного топлива
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В поселке Цементный на топливном трубопроводе произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард», протяженностью 700 метров 23 сентября произошла утечка дизельного топлива из-за повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами.
Как отмечают в ведомстве, в результате розлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка.
Прокуратура проводит проверку. Устанавливаются точные причины розлива и ущерб, причиненный окружающей среде. Также проверяется информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.
По предварительной информации, на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард», протяженностью 700 метров 23 сентября произошла утечка дизельного топлива из-за повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами.
Как отмечают в ведомстве, в результате розлива дизельного топлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка.
Прокуратура проводит проверку. Устанавливаются точные причины розлива и ущерб, причиненный окружающей среде. Также проверяется информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.
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