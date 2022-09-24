Роспотребнадзор нашел вредные вещества в воздухе Екатеринбурга

«Исследования среднесуточных концентраций загрязняющих веществ продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга. Напомним, что смог окутал город еще 22 сентября.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что в связи с запахом гари, на который жаловались екатеринбуржцы, было организовано было организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. Специалисты филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отбирали пробы четыре раза в сутки на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта.В пробах, отобранных в субботу вечером, были выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на улице Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,2 раза), а также взвешенных частиц РМ2,5 на Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,9 раза), Раевского, 16 (в 1,6 раза) и Татищева, 64 (в 1,1 раза).