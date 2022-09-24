Более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области планируют установить 5 362 контейнера для раздельного сбора мусора в 22 муниципалитетах до конца этого года. На это дело правительство региона выделило 109,3 миллиона рублей. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.
Как рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в этом году Свердловская область участвовала в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий для раздельного накопления ТКО и получила 102 миллиона рублей из федерального бюджета. Остальная часть суммы была выделена уже из областного бюджета.
Больше всего контейнеров планируют поставить в Екатеринбург – 2630, в Каменск-Уральский поставят 500, а в Верхнюю Пышму – 480. По 200 контейнеров установят в Первоуральске и Красноуфимске, по 100 – в Верхнесалдинском, Невьянском, Нижнетуринском, Новолялинском городских округах и в Ревде. Также их поставят в Новоуральский, Белоярский, Горноуральский, Режевской, Североуральский, Тавдинский, Талицкий, Шалинский городские округа, Дегтярск, Ирбит, Карпинск, и Сухой Лог.
Как рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в этом году Свердловская область участвовала в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий для раздельного накопления ТКО и получила 102 миллиона рублей из федерального бюджета. Остальная часть суммы была выделена уже из областного бюджета.
Больше всего контейнеров планируют поставить в Екатеринбург – 2630, в Каменск-Уральский поставят 500, а в Верхнюю Пышму – 480. По 200 контейнеров установят в Первоуральске и Красноуфимске, по 100 – в Верхнесалдинском, Невьянском, Нижнетуринском, Новолялинском городских округах и в Ревде. Также их поставят в Новоуральский, Белоярский, Горноуральский, Режевской, Североуральский, Тавдинский, Талицкий, Шалинский городские округа, Дегтярск, Ирбит, Карпинск, и Сухой Лог.
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