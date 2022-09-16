Зооспасатель из Екатеринбурга вызволил застрявшего в батарее котёнка
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В начале этой недели, 19 сентября, в Екатеринбурге в подъезде одного из домов на улице Учителей в секциях батареи застрял котёнок. Предположительно, в таком положении малыш находился около суток. Заявитель самостоятельно достать его не мог.
В этот день во многих домах было уже пущено отопление. Однако в этом подъезде батареи оставались холодными из-за затянувшихся работ на теплотрассе, что спасало жизнь котёнку.
«Ситуация выглядела серьезной – ведь расширить щель между секциями заведомо невозможно. Котёнка нужно было как-то пытаться продвигать к выходу, не рассчитывая на использование инструментов», – рассказал в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» Евгений Зенков.
Однако, по словам зооспасателя, освобождение котёнка оказалось не таким трудным, каким оно представлялось изначально. Голова котика при определённом положении пролезала сквозь щели в секциях. Оставалось лишь правильно разворачивать её, а затем одну за другой протаскивать передние лапки. Туловище проходило без труда.
«Таким образом, шаг за шагом мы преодолели с котёнком три секции, и он оказался на свободе, а точнее, у меня в руках. Заявитель обещал позаботиться о дальнейшей судьбе котенка», – написал Зенков.
В этот день во многих домах было уже пущено отопление. Однако в этом подъезде батареи оставались холодными из-за затянувшихся работ на теплотрассе, что спасало жизнь котёнку.
«Ситуация выглядела серьезной – ведь расширить щель между секциями заведомо невозможно. Котёнка нужно было как-то пытаться продвигать к выходу, не рассчитывая на использование инструментов», – рассказал в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» Евгений Зенков.
Однако, по словам зооспасателя, освобождение котёнка оказалось не таким трудным, каким оно представлялось изначально. Голова котика при определённом положении пролезала сквозь щели в секциях. Оставалось лишь правильно разворачивать её, а затем одну за другой протаскивать передние лапки. Туловище проходило без труда.
«Таким образом, шаг за шагом мы преодолели с котёнком три секции, и он оказался на свободе, а точнее, у меня в руках. Заявитель обещал позаботиться о дальнейшей судьбе котенка», – написал Зенков.
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