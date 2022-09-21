Ночью жителей Екатеринбурга и Берёзовского испугал странный гул
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Этой ночью странный гул разбудил жителей нескольких районов Екатеринбурга и Берёзовского. По словам очевидцев, звук был похож на постоянно приближающийся и отдаляющийся самолёт. Однако был ли это он на самом деле – неизвестно.
Как пишет портал E1.RU, в Екатеринбурге о необычном звуке сообщали жители Химмаша, Уктуса, ЖБИ, Академического, Пионерского, также гул был хорошо слышал в районе Шарташа.
«В районе посёлка Шарташ слышен сильный гул в небе. Но это не шум самолетов, гул длится секунд 30, потом замолкает и через пару минут повторяется – и так уже минут 15-20», – рассказал один из очевидцев.
Известно, что странный гул тревожил людей в период с 02.30 до 03.30, потом прекратился. В ЦВО о том, что это могло быть и имеют ли там к этому какое-либо отношение, на данный момент не ответили.
Как пишет портал E1.RU, в Екатеринбурге о необычном звуке сообщали жители Химмаша, Уктуса, ЖБИ, Академического, Пионерского, также гул был хорошо слышал в районе Шарташа.
«В районе посёлка Шарташ слышен сильный гул в небе. Но это не шум самолетов, гул длится секунд 30, потом замолкает и через пару минут повторяется – и так уже минут 15-20», – рассказал один из очевидцев.
Известно, что странный гул тревожил людей в период с 02.30 до 03.30, потом прекратился. В ЦВО о том, что это могло быть и имеют ли там к этому какое-либо отношение, на данный момент не ответили.
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