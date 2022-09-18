Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Краснотурьинской колонии №16 осуждённые женщины в рамках акции учреждения «Тепло маминых рук» регулярно вяжут игрушки и тёплые вещи для детей, оставшихся без попечения родителей. Но сегодня для новичков учреждении мастерицами кружка рукоделия «Кружева» был организован мастер-класс.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, все желающие могли приобщиться к азам техники вязания крючком и спицами под чутким руководством более опытных мастериц. Некоторые из осуждённых женщин по итогам занятия изъявили желание продолжить обучение.
«Следует отметить, что в учреждении активно функционируют творческие кружки различных направлений, в которых осужденные женщины с удовольствием занимаются музыкой, спортом, танцами и актерским мастерством», – сказал Левченко.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, все желающие могли приобщиться к азам техники вязания крючком и спицами под чутким руководством более опытных мастериц. Некоторые из осуждённых женщин по итогам занятия изъявили желание продолжить обучение.
«Следует отметить, что в учреждении активно функционируют творческие кружки различных направлений, в которых осужденные женщины с удовольствием занимаются музыкой, спортом, танцами и актерским мастерством», – сказал Левченко.
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