Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Краснотурьинской колонии №16 осуждённые женщины в рамках акции учреждения «Тепло маминых рук» регулярно вяжут игрушки и тёплые вещи для детей, оставшихся без попечения родителей. Но сегодня для новичков учреждении мастерицами кружка рукоделия «Кружева» был организован мастер-класс.Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, все желающие могли приобщиться к азам техники вязания крючком и спицами под чутким руководством более опытных мастериц. Некоторые из осуждённых женщин по итогам занятия изъявили желание продолжить обучение.«Следует отметить, что в учреждении активно функционируют творческие кружки различных направлений, в которых осужденные женщины с удовольствием занимаются музыкой, спортом, танцами и актерским мастерством», – сказал Левченко.