Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки

15.04 Суббота, 24 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Краснотурьинской колонии №16 осуждённые женщины в рамках акции учреждения «Тепло маминых рук» регулярно вяжут игрушки и тёплые вещи для детей, оставшихся без попечения родителей. Но сегодня для новичков учреждении мастерицами кружка рукоделия «Кружева» был организован мастер-класс.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, все желающие могли приобщиться к азам техники вязания крючком и спицами под чутким руководством более опытных мастериц. Некоторые из осуждённых женщин по итогам занятия изъявили желание продолжить обучение.

«Следует отметить, что в учреждении активно функционируют творческие кружки различных направлений, в которых осужденные женщины с удовольствием занимаются музыкой, спортом, танцами и актерским мастерством», – сказал Левченко.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:04 Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки
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13:26 На территории Свердловской области действуют 8 лесных пожаров
13:06 В столице Урала мужчина открыл стрельбу на детской площадке
12:17 В Екатеринбурге пропавший 15-летний подросток самостоятельно вернулся домой
12:08 Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию
10:59 В выходные на площади 1905 года Екатеринбурге состоится ярмарка
10:38 Житель Нижнего Тагила прошёл опрос и потерял 12 тысяч
09:44 Пенсионерку из Екатеринбурга подозревают в краже «iPhone 11»
21:11 Средь бела дня неизвестный пырнул ножом молодого человека на Уралмаше
20:54 В центре Екатеринбурга поставили шахматные столы
20:33 На Уралмаше пешеход стал не только свидетелем ДТП, но и его жертвой
19:50 Попавшие вчера под административный арест екатеринбуржцы просят колбасу и козинаки
19:25 Под деревней Большое Седельниково горел торф, а юноша лишился головы
18:57 Сбитый машиной на Тагильском тракте кот превратился в настоящего красавца
17:46 На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело
17:31 В выходные в Свердловской области ожидаются небольшие дожди
17:08 Врио свердловского военкома разрешил запасникам выезжать из города, но запретил выезд из страны
16:57 Наживающиеся на частичной мобилизации мошенники активизировались в Свердловской области
16:31 В Свердловской области увеличили число пунктов вакцинации в торговых центрах
15:55 В Свердловской области мобилизировали более тысячи запасников
15:34 Синоптики объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
14:59 В Североуральске будут судить местного жителя за нападение с ножом на супругу и пасынка
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