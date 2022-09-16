Во всех муниципальных образованиях Свердловской области подали тепло

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области во всех 94 муниципальных образованиях подали тепло. На сегодняшний день в регионе отапливают 80% жилищного фонда и 95% социальных объектов. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.По его словам, подключение потребителей к теплу идёт по графику. На данный момент, запущены 1 448 котельных из 1 500. Запитать теплом всю Свердловскую область планируется до 1 октября.На подготовку к отопительному сезону в этом году было выделено более 8 миллиардов рублей. В ходе неё были заменены 278 километров тепловых сетей, 150 километров водопроводных сетей, 31 километр канализационных сетей и 320 километров электрических сетей, говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.