В столице Урала мужчина открыл стрельбу на детской площадке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Бисертской мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл стрельбу прямо на детской площадке. Сотрудники полиции дебошира задержали.Момент со стрельбой попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда. На кадрах также было видно, как в подъезд после серии выстрелов забегали дети. К счастью, никто из несовершеннолетних не пострадал. Однако, как сообщили порталу E1.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, дебоширу удалось ранить в ухо 38-летнего мужчину.Задержанным оказался 46-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Также у мужчины изъяли зарегистрированный травматический пистолет.