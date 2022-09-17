В Екатеринбурге пропавший 15-летний подросток самостоятельно вернулся домой

«Инспекторы проведут с подростком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций. К счастью, в отношении мальчика и им самим противоправных действий не совершено», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, пропавший 15-летний юноша, которого искали с 21 сентября, самостоятельно вернулся домой к родителям.По предварительным данным, подросток ушёл из дома из-за желания проводить свободное время без контроля со стороны взрослых. Теперь ему предстоит беседа с инспекторами отдела полиции №2.