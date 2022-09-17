В Екатеринбурге пропавший 15-летний подросток самостоятельно вернулся домой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, пропавший 15-летний юноша, которого искали с 21 сентября, самостоятельно вернулся домой к родителям.
По предварительным данным, подросток ушёл из дома из-за желания проводить свободное время без контроля со стороны взрослых. Теперь ему предстоит беседа с инспекторами отдела полиции №2.
По предварительным данным, подросток ушёл из дома из-за желания проводить свободное время без контроля со стороны взрослых. Теперь ему предстоит беседа с инспекторами отдела полиции №2.
«Инспекторы проведут с подростком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций. К счастью, в отношении мальчика и им самим противоправных действий не совершено», – сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на 26 человек составили протоколы во время полицейского рейда в баре «Че почем»
17 сентября 2022
17 сентября 2022
В Верхней Пышме ищут мужчину, пропавшего 13 сентября
19 сентября 2022
19 сентября 2022
В Нижних Серьгах ищут 42-летнего мужчину, пропавшего 20 сентября
22 сентября 2022
22 сентября 2022