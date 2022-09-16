В выходные на площади 1905 года Екатеринбурге состоится ярмарка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В эти выходные в Екатеринбурге на площади 1905 года будет проходить традиционная ярмарка выходного дня, на которой будет представлена продукция производителей как с Урала, так и из других регионов России. Ярмарка будет работать сегодня и завтра с 09.00 до 17.00.Как сообщают в пресс-службе администрации города, гости ярмарки смогут приобрести овощи, фрукты, грибы, ягоды, мёд, мясо, рыбу и молочную продукцию. Также ожидается большой ассортимент орехов, сухофруктов и разных сладостей.Автомобилистам, которых лишили парковки на площади, специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» обещают бесплатный подземный паркинг торгового центра, расположенного по соседству.