Попавшие вчера под административный арест екатеринбуржцы просят колбасу и козинаки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стало известно, что ждут в передачках граждане, которым вчера екатеринбургские судьи поназначали административных арестов на различные сроки. Перечень скромный, выделяются в нём, разве что, просьба о трёх видах колбасы и козинаки.Список продуктов, которые просят передать новые обитатели Спецприёмника, опубликовал уральский гусар, оппозиционер, пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков. Он пишет в соцсетях: «Позвонил из спецприёмника Айгизар, который получил вчера 15 суток административного ареста за участие в несогласованном мероприятии. Их шестеро политических в камере № 14. Помимо Айгизара там сидят: Евдокимов Илья Сергеевич, Митрофанов Павел Александрович, Валитов Алексей Владимирович, Матвеев Александр Владимирович. В общем, ребята просят привезти им:- вода: 25 литров;- большую банку растворимого кофе;- бумажные стаканы 20 шт;- колбасной, сырной и копченой нарезки в вакууме граммов по 500;- козинаки, шоколадки, печеньки».Продукты просят передать и для Марины Говзман, тоже задержанной в центре Екатеринбурга. Только нужно стараться равномерно распределить передачу, чтобы не превысить лимиты по весу.Принести передачу политическим заключённым Спецприёмника на Елизаветинском шоссе может любой сочувствующий. Приём «посылок» ежедневный, без выходнхы, с 13:00 до 19:30. Перерыв: 15:00 - 17:30.