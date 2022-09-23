Попавшие вчера под административный арест екатеринбуржцы просят колбасу и козинаки
Общество
Фото: Владислав Постников
Стало известно, что ждут в передачках граждане, которым вчера екатеринбургские судьи поназначали административных арестов на различные сроки. Перечень скромный, выделяются в нём, разве что, просьба о трёх видах колбасы и козинаки.
Список продуктов, которые просят передать новые обитатели Спецприёмника, опубликовал уральский гусар, оппозиционер, пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков. Он пишет в соцсетях: «Позвонил из спецприёмника Айгизар, который получил вчера 15 суток административного ареста за участие в несогласованном мероприятии. Их шестеро политических в камере № 14. Помимо Айгизара там сидят: Евдокимов Илья Сергеевич, Митрофанов Павел Александрович, Валитов Алексей Владимирович, Матвеев Александр Владимирович. В общем, ребята просят привезти им:
- вода: 25 литров;
- большую банку растворимого кофе;
- бумажные стаканы 20 шт;
- колбасной, сырной и копченой нарезки в вакууме граммов по 500;
- козинаки, шоколадки, печеньки».
Продукты просят передать и для Марины Говзман, тоже задержанной в центре Екатеринбурга. Только нужно стараться равномерно распределить передачу, чтобы не превысить лимиты по весу.
Принести передачу политическим заключённым Спецприёмника на Елизаветинском шоссе может любой сочувствующий. Приём «посылок» ежедневный, без выходнхы, с 13:00 до 19:30. Перерыв: 15:00 - 17:30.
Список продуктов, которые просят передать новые обитатели Спецприёмника, опубликовал уральский гусар, оппозиционер, пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков. Он пишет в соцсетях: «Позвонил из спецприёмника Айгизар, который получил вчера 15 суток административного ареста за участие в несогласованном мероприятии. Их шестеро политических в камере № 14. Помимо Айгизара там сидят: Евдокимов Илья Сергеевич, Митрофанов Павел Александрович, Валитов Алексей Владимирович, Матвеев Александр Владимирович. В общем, ребята просят привезти им:
- вода: 25 литров;
- большую банку растворимого кофе;
- бумажные стаканы 20 шт;
- колбасной, сырной и копченой нарезки в вакууме граммов по 500;
- козинаки, шоколадки, печеньки».
Продукты просят передать и для Марины Говзман, тоже задержанной в центре Екатеринбурга. Только нужно стараться равномерно распределить передачу, чтобы не превысить лимиты по весу.
Принести передачу политическим заключённым Спецприёмника на Елизаветинском шоссе может любой сочувствующий. Приём «посылок» ежедневный, без выходнхы, с 13:00 до 19:30. Перерыв: 15:00 - 17:30.
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