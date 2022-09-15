На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело

17.46 Пятница, 23 сентября 2022
Общество
Фото с места события: источники «Вечерних ведомостей»
В Свердловской области на охотников могут возбудить уголовное дело за добычу косуль, охота на которых в данный период запрещена. Об этом сообщили источники «Вечерних ведомостей».

По их данным, в ночь с 17 на 18 сентября группой охотников из Калиновского охотхозяйства в Пышминском районе были обнаружены люди, которые освежовывали туши только что добытых животных. У нашей редакции есть в распоряжении видео, на котором видно, что одна из туш животных принадлежала самцу косули, а две другие, предположительно, – самке и детёнышу этого года приполда.

Подчеркивается, что охота на самцов косули разрешена в период с 20 августа по 20 сентября, а на самок и детёнышей в это же время была запрещена.

По данным наших источников, представителем Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области написано заявление в правоохранительные органы. Сейчас там ждут оценки причинения материального ущерба природных ресурсам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:34 Синоптики объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
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11:57 Пострадавший во время погони за нарушителем свердловский полицейский умер в больнице
11:30 На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
11:00 В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля
10:25 В Екатеринбурге адвокату Георгию Краснову назначили 10 суток ареста
09:54 Полиция Нижнего Тагила подозревает в краже кошелька пенсионерку
09:26 Под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка в Екатеринбурге
21:41 Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат
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