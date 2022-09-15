На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на охотников могут возбудить уголовное дело за добычу косуль, охота на которых в данный период запрещена. Об этом сообщили источники «Вечерних ведомостей».По их данным, в ночь с 17 на 18 сентября группой охотников из Калиновского охотхозяйства в Пышминском районе были обнаружены люди, которые освежовывали туши только что добытых животных. У нашей редакции есть в распоряжении видео, на котором видно, что одна из туш животных принадлежала самцу косули, а две другие, предположительно, – самке и детёнышу этого года приполда.Подчеркивается, что охота на самцов косули разрешена в период с 20 августа по 20 сентября, а на самок и детёнышей в это же время была запрещена.По данным наших источников, представителем Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области написано заявление в правоохранительные органы. Сейчас там ждут оценки причинения материального ущерба природных ресурсам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).