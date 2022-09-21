В выходные в Свердловской области ожидаются небольшие дожди
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в эти выходные в Свердловской области пройдут небольшие дожди. Сообщается, что в субботу в регионе ещё будет тепло, а уже в воскресенье начнёт холодать – ночью местами ожидаются заморозки до -2°C, днём ветер с порывами.
В субботу, 24 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах 0…+5°C. Днём +17…+22°C, в горах и низинах +9...+14°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 25 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, на крайнем севере до +1°C, местами заморозки до -2°C. Днём +12…+17°C, на севере до +7°C. Ветер юго-восточный 4-9, днём местами порывы до 18 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, слабый дождь. Ночью +9…+11°C, днём +13…+15°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах 0…+5°C. Днём +17…+22°C, в горах и низинах +9...+14°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 25 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, на крайнем севере до +1°C, местами заморозки до -2°C. Днём +12…+17°C, на севере до +7°C. Ветер юго-восточный 4-9, днём местами порывы до 18 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, слабый дождь. Ночью +9…+11°C, днём +13…+15°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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