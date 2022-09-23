Врио свердловского военкома разрешил запасникам выезжать из города, но запретил выезд из страны
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Врио военного комиссариата Сергей Чирков откорректировал о мобилизации в Свердловской области, где поменял запрет для запасников выезжать из города на запрет на выезд из России. Остальные пункты остались прежними.
«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается», — написано в опубликованном приказе.
В предыдущей версии указа запасникам запрещалась выезжать за пределы города без разрешения военкома.
«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается», — написано в опубликованном приказе.
В предыдущей версии указа запасникам запрещалась выезжать за пределы города без разрешения военкома.
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