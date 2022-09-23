Наживающиеся на частичной мобилизации мошенники активизировались в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области активизировались мошенники, которые пользуются объявленной в России частичной мобилизацией и предлагают уральцам решить вопрос с повесткой за 10 тысяч рублей. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на управляющего партнёра юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры» Сергей Барсуков.Со его слов, в их контору уже поступило несколько звонов с жалобами на сомнительных личностей, которые сначала говорят, что принесли повестку, а потом предлагают заплатить им 10 тысяч рублей, чтобы она исчезла. Сергей Барсуков рекомендовал гражданам не доверять таким личностям и не принимать повестку, если её адресата нет дома, а также запрашивать документы пришедших в развернутом виде.«Даже если мошеннику не удалось вас обокрасть, нужно сообщить о нём в правоохранительные органы и подробно описать. Это нужно сделать для того, чтобы они не нажились на ваших соседях», – пояснил Сергей Барсуков.