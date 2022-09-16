В Свердловской области увеличили число пунктов вакцинации в торговых центрах
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области увеличили число торговых центров, в которых размещены выездные пункты вакцинации. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Так, например, поставить прививку от COVID-19, гриппа, дифтерии или гепатита завтра, 24 сентября, можно по следующим адресам:
В Екатеринбурге:
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 14.00;
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 14.00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 10.00 до 14.00;
– ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – с 10.00 до 14.00;
– ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – с 10.00 до 14.00.
В Туринске:
– Дом культуры (ул. Спорта, 16) – с 9.00 до 13.00.
В Нижнем Тагиле:
– Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А) – с 10.00 до 13.00.
В Верхней Пышме:
– ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – с 10.00 до 13.00.
В Каменск-Уральском:
– ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – с 11.00 до 15.00.
В посёлке Верхняя Синячиха:
– ТЦ «Пятерочка» (ул. Октябрьская, 3) – с 8.30 до 13.00.
В посёлке Бисерть:
– ТЦ «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – с 9.00 до 15.00.
В Верхотурье:
– МАУК «Центр культуры» (ул. Советская, 1) –с 9.00 до 13.00.
Желающим с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Так, например, поставить прививку от COVID-19, гриппа, дифтерии или гепатита завтра, 24 сентября, можно по следующим адресам:
В Екатеринбурге:
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 14.00;
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 14.00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 10.00 до 14.00;
– ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – с 10.00 до 14.00;
– ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – с 10.00 до 14.00.
В Туринске:
– Дом культуры (ул. Спорта, 16) – с 9.00 до 13.00.
В Нижнем Тагиле:
– Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А) – с 10.00 до 13.00.
В Верхней Пышме:
– ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – с 10.00 до 13.00.
В Каменск-Уральском:
– ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – с 11.00 до 15.00.
В посёлке Верхняя Синячиха:
– ТЦ «Пятерочка» (ул. Октябрьская, 3) – с 8.30 до 13.00.
В посёлке Бисерть:
– ТЦ «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – с 9.00 до 15.00.
В Верхотурье:
– МАУК «Центр культуры» (ул. Советская, 1) –с 9.00 до 13.00.
Желающим с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
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