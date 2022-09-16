В Свердловской области увеличили число пунктов вакцинации в торговых центрах

В Екатеринбурге:

В Туринске:

В Нижнем Тагиле:

В Верхней Пышме:

В Каменск-Уральском:

В посёлке Верхняя Синячиха:

В посёлке Бисерть:

В Верхотурье:

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области увеличили число торговых центров, в которых размещены выездные пункты вакцинации. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.Так, например, поставить прививку от COVID-19, гриппа, дифтерии или гепатита завтра, 24 сентября, можно по следующим адресам:– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 14.00;– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 14.00;– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 10.00 до 14.00;– ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – с 10.00 до 14.00;– ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – с 10.00 до 14.00.– Дом культуры (ул. Спорта, 16) – с 9.00 до 13.00.– Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А) – с 10.00 до 13.00.– ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – с 10.00 до 13.00.– ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – с 11.00 до 15.00.– ТЦ «Пятерочка» (ул. Октябрьская, 3) – с 8.30 до 13.00.– ТЦ «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – с 9.00 до 15.00.– МАУК «Центр культуры» (ул. Советская, 1) –с 9.00 до 13.00.Желающим с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.