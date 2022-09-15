В Свердловской области мобилизировали более тысячи запасников
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже более тысячи жителей Свердловской области получили повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на врио военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова.
Чирков также заявил, что плана по призыву в регионе нет. Главным критерием для мобилизации является военно-учетная специальность, состояние здоровье и опыт.
С его слов, в первую очередь, отбирают граждан, проходивших службу в мотострелковых войсках, танковых, артиллерии, инженерно-саперных войсках и по специализации «военная медицина». Однако отправлять их на территорию, на которой проходят боевые действия, только после дополнительного обучения.
Чирков также заявил, что плана по призыву в регионе нет. Главным критерием для мобилизации является военно-учетная специальность, состояние здоровье и опыт.
С его слов, в первую очередь, отбирают граждан, проходивших службу в мотострелковых войсках, танковых, артиллерии, инженерно-саперных войсках и по специализации «военная медицина». Однако отправлять их на территорию, на которой проходят боевые действия, только после дополнительного обучения.
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