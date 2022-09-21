Свердловские активисты обнаружили возивший отходы на нелегальную свалку грузовик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества в ходе рейдов по нелегальным свалкам обнаружили грузовик с подменными номерами, который незаконно выгружал отходы на стихийной свалке. Это произошло в районе 20 километра дублёра Сибирского тракта.Экологи рассказали, что грузовик уехал со свалки, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор. Активисты зафиксировали нарушение и обратились в компетентные органы, пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу общественной организации.После этого министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило предостережения всем собственникам и арендатору участков, на территориях которых образовалась свалка, и потребовало убрать мусор. В ГИБДД пообещали проверить факт подмены номеров.