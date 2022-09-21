Свердловские активисты обнаружили возивший отходы на нелегальную свалку грузовик
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества в ходе рейдов по нелегальным свалкам обнаружили грузовик с подменными номерами, который незаконно выгружал отходы на стихийной свалке. Это произошло в районе 20 километра дублёра Сибирского тракта.
Экологи рассказали, что грузовик уехал со свалки, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор. Активисты зафиксировали нарушение и обратились в компетентные органы, пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу общественной организации.
После этого министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило предостережения всем собственникам и арендатору участков, на территориях которых образовалась свалка, и потребовало убрать мусор. В ГИБДД пообещали проверить факт подмены номеров.
Экологи рассказали, что грузовик уехал со свалки, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор. Активисты зафиксировали нарушение и обратились в компетентные органы, пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу общественной организации.
После этого министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило предостережения всем собственникам и арендатору участков, на территориях которых образовалась свалка, и потребовало убрать мусор. В ГИБДД пообещали проверить факт подмены номеров.
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