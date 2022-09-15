В Екатеринбургском зоопарке по требованию прокуратуры переоборудовали вольер полосатого варана

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По требованию Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры в Екатеринбургском зоопарке переоборудовали вольер для полосатого варана. Во время проверки выяснилось, что в вольере не было специального помещения, обеспечивающего животному защиту от демонстрации.Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал доводы природоохранного прокурора обоснованными и удовлетворил исковое заявление.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд принял во внимание то, что в представленных ответчиком научных исследованиях не учитывается фактор демонстрации животного человеку. Полосатому варану в соответствии с потребностями его вида, требовалось укрытие, в котором его не было бы видно гостям зоопарка.Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу зоопарка, оставил без изменения решение суда 1 инстанции. Судебный акт вступил в законную силу и в сентябре МБУК «Екатеринбургский зоопарк» переоборудовал вольер в соответствии с требованиями законодательства об охране животного мира.