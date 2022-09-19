Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместитель главы Свердловского исполкома партии «Единая Россия» Максим Бестфатер получил повестку из военкомата. Об этом сообщило информационное агентство ЕАН.До того, как получить «гражданское» образование, Бестфатер закончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Как он пояснил журналистам, едва было сообщено о частичной мобилизации, он начал готовиться к тому, что его призовут одним из первых. Поэтому, и с военной формы пыль стряхнул. «Осталось купить новые берцы», — поясняет единоросс, который в партийной структуре занимает должность начальника отдела агитационно-пропагандистской работы.Меж тем, в ВК-сообществе «Подслушано в Новоуральске» появилось сообщение о том, что некто обзванивает уральцев и, представляясь работником военкомата, призывает собеседника поехать в зону СВО. Это, конечно, троллинг в духе того, что устроили видеоблогеры сыну Пескова. По телефону в армию не призывают. Повестку вам должны вручить лично и взять с вам расписку о получении.