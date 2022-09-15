Экскурсантам расскажут, как Екатеринбург благодаря архитекторам стал Свердловском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 24-го сентября, в уральской столице пройдёт экскурсия под заманчивым названием «Как архитекторы Екатеринбург в Свердловск превращали». Её автор, гид Анна Шустикова расскажет о том, как изменялся город в послереволюционный период.Экскурсия начнётся ровно в полдень возле здания ДОСААФ (улица Малышева, 31д). Экскурсовод на примере сохранившихся почти 100-летних зданий расскажет, как новые времена повлияли на облик уральского города в 20-ые и 30-ые годы прошлого века. В этот период из провинции Екатеринбург, получив название Свердловск, раскрыл свой промышленный потенциал и начал превращаться в мегаполис.Основными объектами, на которые можно будет полюбоваться во время экскурсии, станут уральские шедевры конструктивизма.