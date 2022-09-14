В Свердловской области ФСБ предостерегла чиновника от разглашения гостайны

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В региональном управлении ФСБ России сообщают, что начальнику отдела мобилизационной и секретной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области объявили предостережение о возможном разглашении государственной тайны.«УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями о том, что данный гражданин в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществлял хранение и обработку сведений, составляющих государственную тайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц», – говорится в сообщении ведомства.Предполагается, что своими действиями сотрудник Минтранспорта создавал условия для разглашения государственной тайны.В управлении ФСБ также напомнили, что за разглашение секретной и совершенно секретной информации предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.