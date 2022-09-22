В Нижних Серьгах ищут 42-летнего мужчину, пропавшего 20 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Нижних Серьгах ищут 42-летнего Евгения Коновалова. Он ушёл 20 сентября в лес и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрный спортивный костюм, серо-белую футболку и чёрные галоши.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также передать информацию можно инфоргу поискового отряда Анастасии по номеру: 8 950 639-66-66.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрный спортивный костюм, серо-белую футболку и чёрные галоши.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также передать информацию можно инфоргу поискового отряда Анастасии по номеру: 8 950 639-66-66.
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