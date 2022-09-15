Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге директоров школ собрали на срочном совещании. Министерство образования Свердловской области потребовало в течение часа прислать списки с данными всех сотрудников образовательных организаций, пишет портал E1.RU.
Сообщается, что собирают такие данные, как Ф.И.О. и место рождения. Мужчинам также необходимо указать место прохождения воинской службы. По некоторым данным, к директорам обращалась начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Светлана Блаженкова.
В департаменте информационной политике изданию заявили, что такие списки составляются ежегодно и это обычая процедура, которая нужна в том числе для соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Сообщается, что собирают такие данные, как Ф.И.О. и место рождения. Мужчинам также необходимо указать место прохождения воинской службы. По некоторым данным, к директорам обращалась начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Светлана Блаженкова.
В департаменте информационной политике изданию заявили, что такие списки составляются ежегодно и это обычая процедура, которая нужна в том числе для соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
«Государственный орган уполномочен запрашивать информацию о кадровом составе подведомственных учреждений: сведения о штатной и фактической численности (количестве сотрудников, ставок и вакансий), анкетные данные, включая статус военнообязанного для мужчин», – объяснили в ведомстве.
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